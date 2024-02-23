На базаре «Аския» в Ташкенте торговали продуктами, непригодными к употреблению

Напомним, что на рынке Яккасарайского района летом прошлого года обнаружили непригодные к употреблению мясные продукты. Отметим также, что за 8 месяцев 2023 года в Узбекистане произошло 39 случаев групповых пищевых отравлений, в результате которых пострадало 414 человек.