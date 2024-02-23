На базаре «Аския» в Ташкенте торговали продуктами, непригодными к употреблению

Инспекторы Яккасарайского отдела Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья проверили продукты питания, которые продаются на рынке «Аския».
В частности, они остановили продажу 25 банок с продуктами домашнего посола. Их признали непригодными к употреблению, так как условия, в которых они были изготовлены, неизвестны.
В одном из ларьков сотрудники изъяли и уничтожили 8 килограммов фарша, приготовленного в неизвестных условиях, а также 20 килограммов куриных окорочков.
Специалисты СЭС сообщили работникам рынка о результатах проверки. И предоставили им инструкции и рекомендации по предотвращению случаев пищевых отравлений и заражения ботулизмом среди покупателей.
Напомним, что на рынке Яккасарайского района летом прошлого года обнаружили непригодные к употреблению мясные продукты. Отметим также, что за 8 месяцев 2023 года в Узбекистане произошло 39 случаев групповых пищевых отравлений, в результате которых пострадало 414 человек.