Пропавших в Волгоградской области двоих пенсионеров нашли мертвыми

Накануне в Волгоградской области завершились поиски пропавших без вести в феврале пожилых мужчин. 63-летнего Александра Кондрашева из Волгограда и 89-летнего Дмитрия Жученкова из Волжского нашли. Оба они мертвы, сообщили в поисковом отряде ЛизаАлерт.
63-летний Александр Кондрашов ушел из дома в Советском районе 18 февраля. Поиски 89-летнего Дмитрия Жученкова в Волжском шли, начиная с 13 февраля 2024 года, когда он вышел из дома и больше туда не вернулся.
К счастью, поиски еще одного человека в последние дни завершились хорошими новостями. Пропавшего в Волгограде 40-летнего Алексея Зубрилина поисковикам удалось обнаружить живым.