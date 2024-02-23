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Второе землетрясение за день произошло в Алматы

Сегодня, 23 февраля 2024 года, в Алматы зафиксировано второе землетрясение. Ощутимость составила два балла, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

Афтершок зарегистрирован в 16:33.

«Эпицентр расположен в 258 км на юго-восток от Алматы на территории Китая — афтершок. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало».Сеть сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И».

МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует казахстанцам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

«Обстановка стабильная», — подчеркнули в ведомстве.

Первое землетрясение алматинцы почувствовали во время общегородской сейсмотренировки. А именно в 10:08.

Тогда Департамент по чрезвычайным ситуациям сразу же обратился с заявлением и напомнил, что Алматы расположен в 9−10-балльной сейсмической зоне.

В ведомстве подчеркнули, что ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом.