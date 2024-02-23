Второе землетрясение за день произошло в Алматы

Афтершок зарегистрирован в 16:33.
«Эпицентр расположен в 258 км на юго-восток от Алматы на территории Китая — афтершок. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало».Сеть сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И».
Министерство по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует казахстанцам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
«Обстановка стабильная», — подчеркнули в ведомстве.
Первое землетрясение алматинцы почувствовали во время общегородской сейсмотренировки. А именно в 10:08.
Тогда Департамент по чрезвычайным ситуациям сразу же обратился с заявлением и напомнил, что Алматы расположен в 9−10-балльной сейсмической зоне.
В ведомстве подчеркнули, что ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом.