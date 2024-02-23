Какие виды мошенничества актуальны в 2024 году: предупредите близких

Мошенники умеют подделывать не только голоса, но и номера телефонов. Поэтому если вам звонит близкий, просит срочно одолжить крупную сумму и перевести деньги куда-либо, не спешите действовать. Для начала положите трубку и перезвоните тому, кто просит о финансовой помощи. При этом важно, чтобы вы использовали контакт из вашей телефонной книги, а не набирали номер, с которого поступил звонок. Если человек ответит и подтвердит, что действительно столкнулся с трудностями, вы можете быть уверены, что вас не обманывают мошенники. Если же близкий ответит, что не звонил вам и не просил денег, то вас наверняка пытались ограбить, используя искусственный интеллект.