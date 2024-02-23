Автостанция сгорела в Новохоперске Воронежской области: видео

В ночь на пятницу, 23 февраля, в Новохоперске Воронежской области загорелась автостанция. В результате в здании общей площадью 19,5×6,5 м огонь повредил помещение автостанции, площадь которого составляла 58,5 кв. м. В строении частично обрушилась кровля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. В социальных сетях очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия.