Автостанция сгорела в Новохоперске Воронежской области: видео

В ночь на пятницу, 23 февраля, в Новохоперске Воронежской области загорелась автостанция. В результате в здании общей площадью 19,5×6,5 м огонь повредил помещение автостанции, площадь которого составляла 58,5 кв. м. В строении частично обрушилась кровля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. В социальных сетях очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия.
Сообщение о пожаре на Советской улице поступило на пульт дежурного в 3:14.
На месте происшествия работали четыре пожарных расчета в составе 13 спасателей и четырех единиц техники. Никто не пострадал. Огонь удалось ликвидировать в 4:41. Сотрудники Центрального автовокзала Воронежа сообщили корреспонденту РИА «Воронеж», что из столицы Черноземья в Новохоперск 23 февраля рейсы отправлялись и будут уходить. Информации об отмене рейсов из Новохоперска в областной центр у сотрудников нет.
Корреспондент РИА «Воронеж» звонила на номер телефона автостанции Новохоперска, размещенный в Сети, но он оказался недоступен.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о пожаре в однокомнатной квартире в Борисоглебске. Погиб мужчина 1958 года рождения. Причиной пожара могло быть короткое замыкание в советском магнитофоне.