Польша выдала Казахстану украинца, подозреваемого в создании ОПГ

«Сегодня сотрудниками генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел при содействии посольства Казахстана в Польше из Республики Польша экстрадирован гражданин Украины для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой. В 2022 году созданная им преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере», — говорится в сообщении.