Польша выдала Казахстану украинца, подозреваемого в создании ОПГ

АЛМА-АТА, 23 фев — РИА Новости. Власти Польши выдали Казахстану гражданина Украины, подозреваемого в создании международной преступной группировки и и руководстве ею, сообщает пресс-служба казахстанской генпрокуратуры.
«Сегодня сотрудниками генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел при содействии посольства Казахстана в Польше из Республики Польша экстрадирован гражданин Украины для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой. В 2022 году созданная им преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, объем изъятых веществ превысил 1 тонну, их стоимость на «черном рынке» составляет более 1,5 миллиарда тенге (3,3 миллиона долларов).
«Участники организованной группы задержаны, а ее руководитель скрылся и был объявлен в международный розыск. В августе 2023 года подозреваемый установлен на территории Польши», — отмечается в документе.
В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе в Астане. По местному законодательству ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, уточнили в генпрокуратуре.