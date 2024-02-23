Подробности ДТП на «Сортавале»: водитель выпал из опрокинувшейся фуры, после она загорелась

Фура с щебнем врезалась в ограждение, опрокинулась и загорелась во Всеволожском районе Ленобласти. Водитель выпал из кабины перед тем, как она вспыхнула.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 февраля, полиция проводит проверку по факту смертельной аварии, которая произошла на 6-м километре трассы «Сортавала» незадолго до половины седьмого часа утра. Во втором часу дня движение частично восстановили по одной полосе в обе стороны.
«44-летний водитель, управляя автомобилем “Камаз” с полуприцепом, груженым щебнем, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение слева по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате грузовик перегородил дорогу в обе стороны, рассыпав щебень», — рассказали в ведомстве.
При опрокидывании фуры мужчина выпал из автомобиля. После этого кабина вспыхнула и выгорела полностью.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщали, что, по предварительным данным, грузовик столкнулся с отбойником и опорой освещения. Водитель погиб.