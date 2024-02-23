Подробности ДТП на «Сортавале»: водитель выпал из опрокинувшейся фуры, после она загорелась

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 23 февраля, полиция проводит проверку по факту смертельной аварии, которая произошла на 6-м километре трассы «Сортавала» незадолго до половины седьмого часа утра. Во втором часу дня движение частично восстановили по одной полосе в обе стороны.