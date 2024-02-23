В Молдове примар села, который сбил ребенка насмерть и скрылся с места происшествия, помещен под стражу на 30 суток: Адвокат задержанного жалуется на плохое здоровье мэра и грозится наказать полицейских

Мэр Болдурешт Никанор Чокинэ, сбивший насмерть 14-летнего подростка, был помещен под стражу на 30 суток.
Решение было вынесено судьями суда Чоканы в отсутствие примара. Интересы подозреваемого представлял его адвокат.
Решение судей можно обжаловать в течение 3 дней в Апелляционной палате Кишинева!
«У моего клиента очень плохое здоровье», — заявил адвокат примара Болдурешт Чокинэ.
«На мой взгляд, доказательства (которые есть у полиции) не могут быть опубликованы. Если кто-то из полицейских позволил себе публикацию, мы уведомим прокуратуру, чтобы данное лицо было привлечено к ответственности».
Напомним, трагедия произошла 19 февраля 2024 в Болдурешты Ниспоренского района: 14-летнего ребенка насмерть сбила машина, а водитель скрылся с места происшествия, оставив там несовершеннолетнего. Полиция задержала подозреваемого в наезде 20 февраля 2024. Им оказался примар села Болдурешты Никанор Чокина, в ноябре прошлого года вновь одержавший победу на выборах, будучи независимым кандидатом. Ранее Чокинэ занимал пост главы комиссариата полиции Ниспоренского района. Как сообщала полиция ранее, примар неоднократно пытался ввести органы правопорядка в заблуждение, чтобы уйти от ответственности. Полиция опубликовала в доказательство фото автомобиля.