Тело мужчины нашли на Медеу

Добавим, в мае 2022 года в Алматы в салоне авто был найден мертвый мужчина. Позже был задержан гражданин 1989 года рождения. Как пояснили в полиции, мужчина дал признательные показания. Задержанный рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со своим знакомым и якобы задушил его.