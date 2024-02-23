Пьяный бобруйчанин учил водить пьяную женщину и разбился с ней на машине

В Бобруйске пьяный водитель учил нетрезвую женщину водить, и вместе они совершили аварию. Об этом рассказали в телеграм-канале «Милиция Могилевщины» УВД Могилевского облисполкома.
ДТП произошло в райцентре 22 февраля. В ночное время 41-летний владелец «Ситроена», будучи пьяным, решил поучить вождению свою знакомую, которая тоже была подшофе. Поездка нетрезвой «ученицы» с пьяным инструктором в городе продлилась всего 2 минуты. Женщина не справилась с управлением на проспекте Строителей, выехала за пределы проезжей части и врезалась в припаркованные машины.
У бесправницы медосвидетельствование показало 2,1 промилле в выдыхаемом воздухе. На нее составили три протокола за нарушения, еще два протокола составлены на владельца авто за передачу управления автомобилем нетрезвому бесправнику.
— В ДТП никто не пострадал, — уточнили в пресс-службе.
Тем временем работнику СТО в Минске грозит 12 лет тюрьмы за проданный микроавтобус россиянина. Кроме того, могилевчанин сядет на 2,5 года за осквернение памятника и монету за $1,8 тысячи.