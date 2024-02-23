Пьяный бобруйчанин учил водить пьяную женщину и разбился с ней на машине

ДТП произошло в райцентре 22 февраля. В ночное время 41-летний владелец «Ситроена», будучи пьяным, решил поучить вождению свою знакомую, которая тоже была подшофе. Поездка нетрезвой «ученицы» с пьяным инструктором в городе продлилась всего 2 минуты. Женщина не справилась с управлением на проспекте Строителей, выехала за пределы проезжей части и врезалась в припаркованные машины.