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Пьяный бобруйчанин учил водить пьяную женщину и разбился с ней на машине

Пьяный мужчина учил пьяную женщину вождению и попал в ДТП в Бобруйске.
Источник: Комсомольская правда

В Бобруйске пьяный водитель учил нетрезвую женщину водить, и вместе они совершили аварию. Об этом рассказали в телеграм-канале «Милиция Могилевщины» УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло в райцентре 22 февраля. В ночное время 41-летний владелец «Ситроена», будучи пьяным, решил поучить вождению свою знакомую, которая тоже была подшофе. Поездка нетрезвой «ученицы» с пьяным инструктором в городе продлилась всего 2 минуты. Женщина не справилась с управлением на проспекте Строителей, выехала за пределы проезжей части и врезалась в припаркованные машины.

У бесправницы медосвидетельствование показало 2,1 промилле в выдыхаемом воздухе. На нее составили три протокола за нарушения, еще два протокола составлены на владельца авто за передачу управления автомобилем нетрезвому бесправнику.

— В ДТП никто не пострадал, — уточнили в пресс-службе.

Тем временем работнику СТО в Минске грозит 12 лет тюрьмы за проданный микроавтобус россиянина. Кроме того, могилевчанин сядет на 2,5 года за осквернение памятника и монету за $1,8 тысячи.