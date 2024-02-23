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Казахстанец въехал в окно дома: видео

В Актюбинской области у водителя начались судороги, в результате неуправляемый внедорожник въехал в окно двухэтажного дома, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Источник: @ztz_04_aktobe

В Хромтау у 46-летнего мужчины произошел приступ эпилепсии за рулем. В итоге неуправляемая машина въехала в окно двухэтажного дома. К счастью, никто не пострадал. Водитель тоже цел, сообщили в полиции. Претензий владелец квартиры к нему не имеет, уточнили правоохранительные органы.

«Вчера, около 17 часов 30 минут, на улице Достык города Хромтау произошло столкновение, в результате которого пострадало окно первого этажа двухэтажного дома. Причиной данного инцидента стал приступ, случившийся у водителя, который является инвалидом третьей группы. Важно подчеркнуть, что водитель на момент аварии не находился в состоянии алкогольного опьянения. Он принял на себя ответственность за причиненный ущерб и обязался восстановить поврежденное окно в течение двух недель».

сообщили в отделе полиции Хромтауского района.