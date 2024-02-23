СМИ: в Испании считают, что к смерти Кузьминова причастны двое человек

«Его убийство <…> расследуется в условиях строгой секретности, <…> источники в испанских спецслужбах предполагают, что убийцами были двое стрелков», — написало издание.
Дело расследует Гражданская гвардия Испании.
В понедельник СМИ сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании нашли тело, предположительно, Кузьминова. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил изданию «РБК-Украина» его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете The New York Times смерть Кузьминова. Агентство Efe написало со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании, что Кузьминов получил шесть огнестрельных ранений, а потом по его телу проехала машина.
В пресс-службе Гражданской гвардии Испании заявили РИА Новости, что расследование убийства, жертвой которого мог стать Кузьминов, засекречено, а о деталях сообщат власти другой страны.
Как писали в минувшем году украинские СМИ и Telegram-каналы, российский летчик Максим Кузьминов летом угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по своей инициативе.
По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы «начали бояться», «немножко агрессивно себя вести» и «выбежали из вертолета в сторону границы». По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но «как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали».