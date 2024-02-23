СМИ: в Испании считают, что к смерти Кузьминова причастны двое человек

По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы «начали бояться», «немножко агрессивно себя вести» и «выбежали из вертолета в сторону границы». По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но «как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали».