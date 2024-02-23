Житель Дятлова из-за мошенников потерял 30 тысяч рублей, но почти не расстроился

Житель Дятлово потерял на мошеннической бирже 30 тысяч белорусских рублей, а в милиции рассказал, почему не расстроился из-за этого, сообщает телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Так, 28-летний белорус обратился в Дятловское РОВД 21 февраля с заявлением о том, что он стал жертвой кибермошенников. Мужчина сказал, что в конце января он наткнулся на интернет-биржу CIRAXESS. COM и попытался заработать деньги.
На ресурс мужчина внес 30 тысяч 541 белорусский рубль. Мошенническая площадка обещала ему заработок около 30 тысяч долларов, но, когда он попытался вывести часть средств, это оказалось невозможным. Тогда белорус обратился в милицию.
При этом правоохранителям заявитель сказал, что совсем не расстроился, потеряв 30 тысяч белорусских рублей. Так как на других биржах он заработал больше денег.
— Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере, — прокомментировали в УВД.