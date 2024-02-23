МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 1 195 военных и 6 танков на южнодонецком направлении

Там отметили, что подразделения группировки войск «Восток» на этом направлении улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также 102-й, 108-й, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах Водяного, Новодонецкого, Старомайорского, Урожайного Донецкой Народной Республики, а также Червоного, Приютного и Луговского Запорожской области.