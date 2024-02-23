Акима осудили за ДТП со смертельным исходом в области Жетысу

«Суд признал Б. виновной с совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 345 УК. Учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств, полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, совершение уголовного правонарушения впервые, возмещение морального и материального вреда, наличие у подсудимой на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, из которых трое являются малолетними, для которых она является единственным кормильцем, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев лишения свободы, с применением статьи 63 УК условно, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет».