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ВС России на прошлой неделе заняли выгодные позиции на Донецком направлении

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские войска на донецком направлении в течение недели освободили населённый пункт Победа, заняли более выгодные позиции, отразили 12 атак, потери ВСУ составили более 2560 военнослужащих, 12 танков, сообщили в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск освободили населенный пункт Победа, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Новомихайловка, Невельское и Красногоровка Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства за неделю.

По данным ведомства, в районах населенных пунктов Георгиевка, Ленинское, Богдановка и Новгородское отражены 12 контратак штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой, 24-й и 42-й механизированных бригад ВСУ.

«Потери противника составили более 2560 военнослужащих, 12 танков, 31 боевая бронированная машина, 58 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО “Град”, — сообщили в Минобороны.