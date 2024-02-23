ВС России на прошлой неделе заняли выгодные позиции на Донецком направлении

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск освободили населенный пункт Победа, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Новомихайловка, Невельское и Красногоровка Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, в районах населенных пунктов Георгиевка, Ленинское, Богдановка и Новгородское отражены 12 контратак штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой, 24-й и 42-й механизированных бригад ВСУ.
«Потери противника составили более 2560 военнослужащих, 12 танков, 31 боевая бронированная машина, 58 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО “Град”, — сообщили в Минобороны.