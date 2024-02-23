ВС России на прошлой неделе заняли выгодные позиции на Донецком направлении

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск освободили населенный пункт Победа, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Новомихайловка, Невельское и Красногоровка Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства за неделю.