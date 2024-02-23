ВС России за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам на Украине

«В период с 17 по 23 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего», — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
«Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.