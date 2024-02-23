Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

ВС России за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам на Украине

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли за неделю 37 ударов ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям военно-промышленного комплекса и аэродромной инфраструктуре, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«В период с 17 по 23 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что также поражались пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.

«Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.