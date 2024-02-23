ВС России за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам на Украине

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли за неделю 37 ударов ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям военно-промышленного комплекса и аэродромной инфраструктуре, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.