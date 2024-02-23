В МВД рассказали, сколько водителей скрылись с места ДТП в прошлом году

«Водители скрываются в надежде избежать ответственности. Но, как показывает статистика, практически во всех случаях нарушителей находят. Бегство становится для них лишь отягчающим обстоятельством», — предупредили в министерстве.
«В 2023 году 106 водителей оставили места ДТП с пострадавшими. В этих происшествиях погиб 21 человек и 87 получили травмы. В 13 случаях водители находились в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.
МВД напоминает, что необходимо оставаться на месте, оказать помощь пострадавшим, вызвать «скорую», сообщить о произошедшем в милицию, не перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к происшествию, обозначить место ДТП.
В милиции призывают быть внимательными на дорогах, беречь себя и окружающих.