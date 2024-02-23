Пьяного мужчину на Кондратьевском проспекте в Петербурге сбил трамвай

Авария произошла ранним утром 23 февраля. Житель Петербурга попал под трамвай, следовавший по маршруту № 23. Пешеход пересекал дорогу в неустановленном месте. В результате наезда общественного транспорта мужчина получил травмы головы, закрытую черепно-мозговую травму, рассечения частей лица, у него также выявлены ушибы тела, рук и ног, пешехода направили в Мариинскую больницу.



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