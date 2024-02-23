Минобороны показало видео уничтожения американского ЗРК Patriot

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что во время ракетных ударов Киев расходует ценные снаряды систем противовоздушной обороны (ПВО), включая ракеты для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которых у ВСУ осталось мало. По его мнению, без военной поддержки со стороны США Украина рискует остаться без боеприпасов для ЗРК Patriot, что сильно усугубит положение.