В Петербурге арестован совладелец клуба «Грибоедов». Его задержали перед поездкой в Таиланд

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу совладельца клуба «Грибоедов» бизнесмена Олега Каштело. Ему вменяют организацию убийства телохранителя, погибшего 24 года назад.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 23 февраля суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Каштело до 21 апреля. По версии следствия, в январе 2000 года с его подачи в холле общежития на Сиреневом бульваре был расстрелян Сергей Максимов — спецназовец СОБРа из РУБОП, оберегавший Каштело. Сам он, согласно материалам, снабдил исполнителей пистолетами ТТ и ПСМ.
С ним под стражу отправлен Александр Сиваков. С его слов, он занимается строительными работами по сарафанному радио. По версии следствия, Сиваков по наущению Каштело создавал алиби непосредственным исполнителям. Один из них успел выехать за границу, другой сотрудничает со следствием.
«Фонтанка» рассказывала о задержании Каштело. Уголовный розыск сорвал его поездку в Таиланд, куда уже были куплены билеты. Предприниматель настаивает, что путешествие — совпадение, и при желании уехать он бы выбрал менее заметный способ.
«По причастности высказывался в процессе неоднозначно. Признал, что просил у Сивакова машину, заказчиком убийства себя не признал, говорил про эксцесс исполнителя», — уточнили в пресс-службе судов.
Сиваков вину не признаёт, называя уголовное дело плодом фантазии следователя. В суде стало известно, что обоих проверяют на причастность к другим преступлениям в составе ОПГ.