В Петербурге арестован совладелец клуба «Грибоедов». Его задержали перед поездкой в Таиланд

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 23 февраля суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Каштело до 21 апреля. По версии следствия, в январе 2000 года с его подачи в холле общежития на Сиреневом бульваре был расстрелян Сергей Максимов — спецназовец СОБРа из РУБОП, оберегавший Каштело. Сам он, согласно материалам, снабдил исполнителей пистолетами ТТ и ПСМ.