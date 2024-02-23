«Екатеринбурггаз» опроверг информацию об утечке газа в квартире зоозащитницы

«Екатеринбурггаз» опроверг информацию о том, что в квартире зоозащитницы Александры Щербаковой произошла утечка газа. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе компании.
18 февраля в аварийно-диспетчерскую службу поступил вызов от полиции в одну из квартир. Там были обнаружены два тела: матери и ее 16-летней дочери. Появились предположения, что причиной тому могла стать утечка газа.
— В квартире установлены проточный газовый водонагреватель и газовая плита. Прибывшая на место аварийная бригада провела опрессовку газопроводов — падения давления не зафиксировано. В кухне и смежных помещениях сделаны замеры — загазованность отсутствовала. Таким образом, версия ряда СМИ об утечке природного газа не состоятельна, — добавили в «Екатеринбурггаз».
На данный момент весь подъезд отключен от газоснабжения. В квартирах проводится дополнительное обследование оборудования. Ведется проверка. Отмечается, что данный дом компания не обслуживает с 2019 года, поскольку УК расторгла контракт на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.