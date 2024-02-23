Четверо детей погибли в огне в Карагандинской области

«После тушения огня пожарные обнаружили тело четырёхлетнего мальчика — в марте ему исполнилось бы пять лет. Обнаружено тело второго мальчика, тоже в марте ему исполнилось бы четыре года. Третий погибший ребёнок — двухлетний мальчик, ему в июне исполнилось бы три годика. Найдено тело четвёртого ребёнка — девочки. Её возраст уточняется», — сообщает «Патриот».