Экс-канцлер Австрии получил срок по делу о ложных показаниях

Судья Михаэль Радастич во время оглашения приговора подтвердил, что Курц признан виновным во лжи перед парламентским комитетом.
Во время разъяснения приговора судья пояснил, что аргументы защиты Курца не позволяют вынести оправдательный приговор, так как неполное заявление нельзя автоматически не считать ложным.
«Вопросы иногда задаются наводящие на размышления, двусмысленные, часто задаются агрессивно, [на парламентских слушаниях] возникают перебранки. Тем не менее это ложное заявление, как и в суде», — добавил Радастич.
При этом Курца оправдали по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.
На заседании также был вынесен приговор в отношении бывшего руководителя кабинета Курца, его «правой руки» Бернхарда Бонелли. Его также признали виновным в даче ложных показаний, однако суд приговорил его к шести месяцам условного срока.
Курц ушел в отставку с поста канцлера Австрии в октябре 2021 года на фоне антикоррупционного расследования, а в декабре того года заявил об окончательном уходе из политики.