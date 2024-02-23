На Кубани упали два летательных аппарата

«Горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара — примерно 250 квадратных метров. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет», — говорится в заявлении.
Уточняется, что инцидент произошел около 20:00 мск. К тушению пожара привлекли 40 человек и 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы.
Единая дежурно-диспетчерская служба попросила не размещать в Сети фото и видео с места происшествия и доверять только официальным источникам информации.
Ранее сегодня о падении неизвестного летательного аппарата в Каневском районе сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.