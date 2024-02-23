Российские силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Брянской области

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», ― заявил губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
В Минобороны РФ уточнили, что попытка атаки была пресечена в 22:30 мск.
«Около 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
Ранее в этот день, около 10:20, средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотника над Курской областью.
Накануне, 22 февраля, сообщалось, что силы России уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины на территории Суражского района Брянской области.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.