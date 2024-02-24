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В небе над США сбили неопознанный воздушный шар

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Истребители ВВС США сбили неопознанный воздушный шар в небе над Ютой, сообщил телеканал ABC.
Источник: AP 2023

Представитель Североамериканского командования ПВО (NORAD) подтвердил РИА Новости информацию, что истребители перехватили аэростат, замеченный ранее над западными районами США.

«Воздушный шар был перехвачен истребителями NORAD над (штатом — ред.) Юта, которые определили, что он не маневрировал и не представлял угрозы национальной безопасности», — сообщили в командовании. Там также добавили, что аэростат летел на высоте порядка 13,1−13,7 километра.

Как отмечает ABC, объект представлял собой «небольшой воздушный шар».

В пятницу вечером телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что американские военные обнаружили неопознанный воздушный шар, пролетающий над западными районами США.

Американские военные в феврале прошлого года сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине заявили, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергнув обвинения в шпионаже.

Президент Джо Байден позднее согласился, что аппарат сбился с курса, и утверждал, что председатель КНР Си Цзиньпин не был в курсе случившегося.