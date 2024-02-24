В небе над США сбили неопознанный воздушный шар

«Воздушный шар был перехвачен истребителями NORAD над (штатом — ред.) Юта, которые определили, что он не маневрировал и не представлял угрозы национальной безопасности», — сообщили в командовании. Там также добавили, что аэростат летел на высоте порядка 13,1−13,7 километра.