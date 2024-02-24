В небе над США сбили неопознанный воздушный шар

Представитель Североамериканского командования ПВО (NORAD) подтвердил РИА Новости информацию, что истребители перехватили аэростат, замеченный ранее над западными районами США.
Как отмечает ABC, объект представлял собой «небольшой воздушный шар».
В пятницу вечером телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что американские военные обнаружили неопознанный воздушный шар, пролетающий над западными районами США.
Американские военные в феврале прошлого года сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине заявили, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергнув обвинения в шпионаже.
Президент Джо Байден позднее согласился, что аппарат сбился с курса, и утверждал, что председатель КНР Си Цзиньпин не был в курсе случившегося.