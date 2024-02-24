В Находке житель Бурятии попал под стражу за катание на чужом Toyota Mark 2

Жителя Бурятии взяли под стражу по подозрению в угоне автомобиля Toyota Mark 2 в Находке, где он был проездом, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.
Автомобиль пропал у 21-летнего местного жителя, который вечером припарковал его у дома, а утром не обнаружил. Полицейские установили причастность 36-летнего приезжего из Бурятии. Задержали его при попытке кражи в магазине.
Во время допроса мужчина пояснил, что осматривал город и ночью увидел автомобиль у дома. Проверив двери, выяснил, что одна из них не закрыта. Злоумышленник завёл машину отвёрткой и поехал кататься за городом.
По дороге оказалось, что у автомобиля спустило колесо. Мужчина попросил хозяйку одного из домов оставить машину во дворе и ушёл пешком.
Следователь полиции возбудил уголовное дело о краже в крупном размере, так как ущерб пострадавшему составил 505 тысяч рублей. Максимальное возможное наказание за такое преступление — 6 лет заключения.