В США упал вертолет нацгвардии

Родственники политика смогли самостоятельно выбраться из вертолета и сейчас находятся в безопасности, однако 74-летний Пиньера остался внутри затонувшего воздушного судна. В результате спасатели обнаружили тело бывшего президента на глубине порядка 40 метров. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, уточнили журналисты.