В США упал вертолет нацгвардии

По словам чиновника, авария с вертолетом Apache AH-64 произошла во время тренировочного полета в округе Прентиес. Оба пилота погибли.
До этого экс-президент Чили разбился при крушении вертолета.
Воздушное судно, на борту которого находился экс-глава государства и три члена его семьи, упало в озеро Ранко в одноименной провинции.
Родственники политика смогли самостоятельно выбраться из вертолета и сейчас находятся в безопасности, однако 74-летний Пиньера остался внутри затонувшего воздушного судна. В результате спасатели обнаружили тело бывшего президента на глубине порядка 40 метров. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, уточнили журналисты.