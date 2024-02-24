Минобороны показало командный пункт ВСУ на Авдеевском коксохиме

«Мы находимся в одном из КМП ВСУ, где обнаружили имущество КМП, в основном это натовское оружие и боеприпасы», — сказал командир штурмового подразделения 1-го армейского корпуса с позывным «Сурен».
На видео показан терминал глобальной спутниковой системы Starlink, который использовался в том числе для управления беспилотниками.
В ходе зачистки цехов завода, где ранее укрывались украинские военные, штурмовики обнаружили десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО и выстрелы к ним, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны, сухие пайки.
Минобороны отмечает, что все это ВСУ бросили в паническом бегстве под натиском российских войск.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.