На НЛМК в Липецке произошел пожар, проверяется версия о падении БПЛА

Пожар потушен, никто не пострадал. Как утверждается, угрозы выброса опасных веществ нет. «По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют», — написал Артамонов в Telegram.
Глава региона призвал «не поддаваться панике и доверять только официальной информации». Спецслужбы, по его словам, проверяют как информацию о беспилотниках, так и первоисточник видео. «Сейчас похожие новости приходят и из соседних регионов. Все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности», — добавил он.
Несколько российских регионов в ночь на 23 февраля подверглись атакам беспилотниками. БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Тульской и Курской областями. О пострадавших не сообщалось.
Леонид Уварчев