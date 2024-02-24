На НЛМК в Липецке произошел пожар, проверяется версия о падении БПЛА

Глава региона призвал «не поддаваться панике и доверять только официальной информации». Спецслужбы, по его словам, проверяют как информацию о беспилотниках, так и первоисточник видео. «Сейчас похожие новости приходят и из соседних регионов. Все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности», — добавил он.