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На НЛМК в Липецке произошел пожар, проверяется версия о падении БПЛА

Пожар произошел в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, спецслужбы проверяют версию о падении беспилотного летательного аппарата.
Источник: МЧС РФ

Пожар потушен, никто не пострадал. Как утверждается, угрозы выброса опасных веществ нет. «По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют», — написал Артамонов в Telegram.

Глава региона призвал «не поддаваться панике и доверять только официальной информации». Спецслужбы, по его словам, проверяют как информацию о беспилотниках, так и первоисточник видео. «Сейчас похожие новости приходят и из соседних регионов. Все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности», — добавил он.

Новолипецкий металлургический комбинат входит в группу НЛМК, находится в Левобережном районе Липецка. Как говорится на сайте компании, являлся крупнейшим производителем стали в России в 2021 году, а также крупнейшим производителем металлопродукции с высокой добавленной стоимостью.

Несколько российских регионов в ночь на 23 февраля подверглись атакам беспилотниками. БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Тульской и Курской областями. О пострадавших не сообщалось.

Леонид Уварчев

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