Женщину со шрамом на лице ищут в Приморье

Во Владивостоке 40-летняя женщина пропала без вести. 16 февраля Татьяна Чори вышла из дома по адресу Полярная, ⅕, и не вернулась. До сих пор ее родные не знают о ее местонахождении. Волонтеры организации «ПримПоиск» опубликовали ориентировку. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Татьяна ростом 173 сантиметра, среднего телосложения, у нее черные волосы длиной ниже плеч, серо-зеленые глаза. Во что она была одета в день пропажи, неизвестно. Из особых примет — шрам над верхней губой.
Все, кто что-нибудь знает о местонахождении женщины, могут позвонить по телефонам 8−423−249−09−27, 102, 112 (полиция) или 8−924−239−02−64, 8−914−72122−32 (волонтеры).
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в поселке Новый пропал без вести пропал 58-летний Иван Бакин. По неизвестной причине, мужчина перестал выходить на связь с родственниками.