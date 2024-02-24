Женщину со шрамом на лице ищут в Приморье

Во Владивостоке 40-летняя женщина пропала без вести. 16 февраля Татьяна Чори вышла из дома по адресу Полярная, ⅕, и не вернулась. До сих пор ее родные не знают о ее местонахождении. Волонтеры организации «ПримПоиск» опубликовали ориентировку. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».