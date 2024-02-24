Детей нашли: поиски пропавших девочек в Хабаровском крае завершились благополучно

Накануне добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас» публиковал ориентировки на двух пропавших подростков. 13-летние девочки исчезли еще 21 февраля в городе Комсомольск-на-Амуре, и могли находиться, в том числе в Хабаровске или в Биробиджане. Как сообщил отряд утром 24 февраля, детей нашли, все в порядке.
Между тем, до сих пор неизвестно о местонахождении пропавшего Шурыгина Сергея, уроженца республики Бурятия. Он пропал еще 18 февраля в Хабаровске. в районе железнодорожного вокзала.
Приметы пропавшего: мужчина среднего роста, около 169 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Одет в день пропажи был в темную куртку с желтыми яркими вставками, на голове темная шапка, на ногах темные штаны и ботинки. Всех, кто мог видеть пропавшего, просят сообщить по телефонам отряда. Номера указаны на ориентировке.