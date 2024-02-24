Детей нашли: поиски пропавших девочек в Хабаровском крае завершились благополучно

Приметы пропавшего: мужчина среднего роста, около 169 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Одет в день пропажи был в темную куртку с желтыми яркими вставками, на голове темная шапка, на ногах темные штаны и ботинки. Всех, кто мог видеть пропавшего, просят сообщить по телефонам отряда. Номера указаны на ориентировке.