В центре Иркутска подтоплены улицы из-за коммунальной аварии

В Иркутске на улице Декабрьских событий, 80 произошла коммунальная авария на сетях холодного водоснабжения. Вода вышла на проезжую часть. Подтопление произошло на улицах Тимирязева, Фридриха Энгельса, Карла Либкнехта, Декабрьских Событий, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.
На поврежденном участке работают три единицы техники и шесть человек МУП «Водоканал», бригада аварийно-спасательной службы «Безопасный город» и три спецмашины МУП «Иркутскавтодор».
Сотрудники ГИБДД перекрыли участок улицы Декабрьских событий от дома 72 до дома 80 и улицу Тимирязева от перекрестка с Декабрьских Событий до перекрестка с Карла Либкнехта. Движение трамваев в сторону Центрального Рынка изменено через улицу Партизанскую.
Напомним, что за минувшую зиму произошла уже не одна коммунальная авария в столице Приангарья. Так, в декабре прорвало трубу ХВС и вода затопила спуск с Кайской горы, что привело к массовой аварии автомобилей. Не так давно — 1 февраля — участок дороги на улице Депутатской от улицы Трилиссера в сторону 1-ой Советской в Иркутске перекрывали в обоих направлениях из-за авария на сетях центрального водоснабжения.