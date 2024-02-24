В центре Иркутска подтоплены улицы из-за коммунальной аварии

Напомним, что за минувшую зиму произошла уже не одна коммунальная авария в столице Приангарья. Так, в декабре прорвало трубу ХВС и вода затопила спуск с Кайской горы, что привело к массовой аварии автомобилей. Не так давно — 1 февраля — участок дороги на улице Депутатской от улицы Трилиссера в сторону 1-ой Советской в Иркутске перекрывали в обоих направлениях из-за авария на сетях центрального водоснабжения.