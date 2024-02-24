Артиллеристы уничтожили силы ВСУ на Купянском участке

«Разведчики обнаружили замаскированные временные опорные пункты с засевшими в них украинскими националистами и военную технику. Пару пикапов в одной из лесополос, в одно и то же время подъезжающих и уезжающих, уже третий день подряд наблюдает наша разведка. Парни с переднего края и передали координаты подозрительного места. Скорее всего, кочевники — вражеские диверсионные мобильные группы, укомплектованные минометами западного образца готовят схрон боеприпасов или горючего», — рассказали в МО РФ.