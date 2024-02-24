Взятый в плен в Авдеевке украинский военный дал совет соотечественникам

«Всем вернуться домой желаю и посмотреть на то, что вокруг происходит. Каждый пусть подумает, стоит ли оно того, чтобы сидеть в окопе по полмесяца, никуда не вылезая. Непонятно, куда стрелять, чтобы потом тебя или “задвухсотили” (убили — ред.), или бросили 300-м, или ты попал в плен», — добавил он.