Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском участке фронта

«В ходе активной боевой работы на артемовском направлении бронегруппа парашютно-десантного батальона на БМД-2К-АУ отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, получив задачу на уничтожение противника к западу от Артемовска, оперативно выдвинулась в заданный район», — сообщили в МО РФ.