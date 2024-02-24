Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском участке фронта

«В ходе активной боевой работы на артемовском направлении бронегруппа парашютно-десантного батальона на БМД-2К-АУ отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, получив задачу на уничтожение противника к западу от Артемовска, оперативно выдвинулась в заданный район», — сообщили в МО РФ.
Уточняется, что огонь по противнику велся прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами с расстояния до 1,5 километра. В результате атаки десантников была уничтожена группа военнослужащих ВСУ.
По данным МО РФ, сменив позиции, мобильная бронегруппа десантников продолжила уничтожение личного состава украинской армии.
«На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовые группы соединения. Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления», — сообщили в МО РФ.
По данным ведомства, непосредственно перед выполнением боевой задачи десантников напутствовал штатный помощник командира Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ по работе с верующими военнослужащими иерей Евгений (Малафеев).