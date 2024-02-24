Во Владивостоке семь человек спасли на пожаре в многоэтажке

23 февраля во Владивостоке произошел пожар в девятиэтажном многоквартирном доме на улице Гамарника. Подробности рассказали в пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.
Когда пожарные прибыли на место, под домом горел строительный мусор и утеплитель здания. Спасателям удалось вывести из дома семь человек, в том числе троих детей, которые находились в отрезанных дымом квартирах.
В результате ЧП обгорел фасад дома, а также частичные повреждения получили три квартиры. Общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. По какой причине вспыхнул огонь, предстоит установить специалистам.