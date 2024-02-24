В поселке Таежном Хабаровского края собака покусала ребенка

22 февраля 2024 в поселке Таежном Хабаровского края собака напала на малолетнюю девочку и укусила, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
По версии сотрудников следствия, после происшествия ребенок обратился к врачам, так что все обошлось. Медицинские работники вовремя оказали девочке квалифицированную помощь и отпустили домой.
Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Ведется комплекс следственных мероприятий: допрашиваются свидетели, назначены экспертизы. Ожидается, что по итогам расследования администрация поселка примет меры по обеспечению безопасности жителей от нападения бездомных животных.