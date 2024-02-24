В поселке Таежном Хабаровского края собака покусала ребенка

22 февраля 2024 в поселке Таежном Хабаровского края собака напала на малолетнюю девочку и укусила, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.