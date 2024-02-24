Теперь только в ремонт: жесткое столкновение произошло в центре Владивостока

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о других авариях, которые произошли минувшим днем, 23 февраля. Одна из них с участием автобуса и «Аквы» случилась в районе улицы Калинина. Пострадал один человек. А на объездной девушка за рулем Toyota Vitz протаранила леера.