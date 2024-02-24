Теперь только в ремонт: жесткое столкновение произошло в центре Владивостока

Серьезное ДТП произошло в центре Владивостока минувшей ночью.. Как рассказали в службе аварийных комиссаров «Автогарант», не обошлось без пострадавших. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Случилось все в районе улицы Алеутская, 39. Toyota Vitz затормозил перед светофором, однако водитель Suzuki Escudo не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Toyota. Оба автомобиля получили серьезные повреждения, а детали от них разбросало по всей дороге.
Известно, что в аварии пострадал водитель Toyota Vitz.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о других авариях, которые произошли минувшим днем, 23 февраля. Одна из них с участием автобуса и «Аквы» случилась в районе улицы Калинина. Пострадал один человек. А на объездной девушка за рулем Toyota Vitz протаранила леера.