В Хабаровске мужчина стащил из магазина сантехнику

С записями служба безопасности магазина обратилась в полицию. Там достаточно быстро нашли подозреваемого. Благо его хорошо знают в правоохранительных органах — привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков. В этот раз он признался в краже и сообщил, что продал сантехнику случайному прохожему возле Центрального рынка всего за 12 тысяч, в то время как стоимость похищенного составляла не менее 34 тысяч рублей.