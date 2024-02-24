Четверо детей из одной семьи погибли в Карагандинской области

Информация о трагедии появилась в Telegram-канале «Патриот». Сообщается, что накануне в шесть часов вечера при пожаре в жилом доме погибли четверо детей.
«После тушения огня пожарные обнаружили тело четырехлетнего мальчика — в марте ему исполнилось бы 5 лет. Также обнаружено тело второго мальчика, в марте ему исполнилось бы 4 года. Третий погибший ребенок — двухлетний мальчик, ему в июне исполнилось бы 3 года. Найдено тело и четвертого ребенка — девочки. Ее возраст уточняется», — указывается в Telegram-канале.
Предположительно, родителей во время ЧП в доме не было, они ушли к соседям. В акимате Каркаралинского района корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию о пожаре и гибели детей. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия находится руководство района. Более подробную информацию обещали предоставить позже.
Напомним, ночью 30 января в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области прогремел взрыв, в результате чего обрушился двухэтажный многоквартирный дом. Взорвался газовый баллон. В результате происшествия из-под завалов извлекли двух погибших и пять травмированных, в том числе трех детей. Позже один из пострадавших мужчин скончался от полученных обширных ожогов. Оставшимся без жилья владельцам квартир предоставили временное жилье.