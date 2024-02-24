Четверо детей из одной семьи погибли в Карагандинской области

«После тушения огня пожарные обнаружили тело четырехлетнего мальчика — в марте ему исполнилось бы 5 лет. Также обнаружено тело второго мальчика, в марте ему исполнилось бы 4 года. Третий погибший ребенок — двухлетний мальчик, ему в июне исполнилось бы 3 года. Найдено тело и четвертого ребенка — девочки. Ее возраст уточняется», — указывается в Telegram-канале.