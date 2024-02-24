Три дома остались без воды из-за коммунальной аварии в Иркутске

Три дома остались без воды после коммунальной аварии на Декабрьских Событий в Иркутске. По поручению градоначальника Руслана Болотова на месте происшествия прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством вице-мэра города Андрея Южакова, об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.
На месте проанализировали и решили вопросы ремонта сети и подключения водоснабжения к домам, оставшимся без воды, и организации временного движения общественного транспорта в обход перекрытого участка.
«Решается вопрос об обеспечении жителей трех домов питьевой водой. Планируется, что к полудню основная часть работ будет сделана», — сообщили Андрей Южаков.
Водителей просят по возможности выбирать другие пути движения и с осторожностью передвигаться по вышеперечисленным участкам.
Напомним, что сегодня, 24 февраля, Иркутске на улице Декабрьских событий, 80 произошла коммунальная авария на сетях холодного водоснабжения. Вода вышла на проезжую часть. Подтопление произошло на улицах Тимирязева, Фридриха Энгельса, Карла Либкнехта, Декабрьских Событий.