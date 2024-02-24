Три дома остались без воды из-за коммунальной аварии в Иркутске

Три дома остались без воды после коммунальной аварии на Декабрьских Событий в Иркутске. По поручению градоначальника Руслана Болотова на месте происшествия прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством вице-мэра города Андрея Южакова, об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.