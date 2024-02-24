В Алматы задержали уголовника, объявленного в международный розыск

По его словам, 40-летний уголовный преступник, находящийся в международном розыске, был задержан 22 февраля 2024 года сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Департамента полиции (ДП) Алматинской области.
«Отметим, что в отношении задержанного, полицейскими Жамбылской области начато производство по признакам уголовного правонарушения. Установлено, что на протяжении нескольких месяцев, мужчина скрывался от правоохранительных органов на территории Алматы, где и был задержан».
Он уточнил, что в настоящее время задержанный водворен в ИВС УП Карасайского района.
«Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», — резюмировал Бауржан Аленов.
23 февраля 2024 года гражданина Украины, руководившего транснациональной ОПГ, экстрадировали в Казахстан из Польши.