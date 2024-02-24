Бизнесмену угрожали поджогом и отобрали деньги в области Жетысу

По результатам досудебного расследования уголовное дело было направлено в суд. Суд Алакольского района, поддержав доводы прокуратуры, с учетом тяжести и характера совершенного преступления по ч.3 ст. 194 УК РК (Вымогательство) приговорил обвиняемых к 4 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.