Бизнесмену угрожали поджогом и отобрали деньги в области Жетысу

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, двое злоумышленников, действуя по предварительному сговору, угрожали поджогом имущества и завладели денежными средствами потерпевшего в размере полумиллиона тенге.
По результатам досудебного расследования уголовное дело было направлено в суд. Суд Алакольского района, поддержав доводы прокуратуры, с учетом тяжести и характера совершенного преступления по ч.3 ст. 194 УК РК (Вымогательство) приговорил обвиняемых к 4 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
«Прокуратура области Жетісу призывает граждан и предпринимателей в случае фактов вымогательства со стороны злоумышленников незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы с целью защиты своих прав», — обратились в надзорном органе.