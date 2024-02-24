Минобороны сообщило об уничтожении 2 БПЛА над Липецкой областью, где горел НЛМК

Попытки атаки предпринимались с 21:30 23 февраля по 2:00 24 февраля, следует из сообщений Минобороны РФ в Telegram. Все беспилотники были самолетного типа. Известно, что в Брянской и Тульской областях пострадавших нет. В других регионах региональные власти пока не сообщали о последствиях атак.
Очевидцы распространили в соцсетях видео пожара на НЛМК. Губернатор позднее сообщил, что спецслужбы проверяют информацию из Telegram-каналов о падении БПЛА. Пожар потушен, никто не пострадал. Как утверждается, угрозы выброса опасных веществ нет.
Новолипецкий металлургический комбинат входит в группу НЛМК, находится в Левобережном районе Липецка. Как говорится на сайте компании, являлся крупнейшим производителем стали в России в 2021 году, а также крупнейшим производителем металлопродукции с высокой добавленной стоимостью.
Леонид Уварчев