Минобороны сообщило об уничтожении 2 БПЛА над Липецкой областью, где горел НЛМК

Средства противовоздушной обороны РФ за ночь сбили три беспилотника в Тульской области, по два — в Липецкой и Курской областях, по одному — в Брянской и Белгородской областях. Губернатор Игорь Артамонов ранее сообщал о пожаре в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). По его словам, проверялась версия о падении летательного аппарата.