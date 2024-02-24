Мужчину спасли на пожаре в девятиэтажном доме в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, к моменту прибытия пожарных в подъезде ощущался слабый запах дыма. Возгорание началось в двухэтажной квартире с отдельным входом. Внутри спасатели нашли мужчину 1962 года рождения с признаками отравления угарным газом. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.
В квартире на кухне горела мебель на площади 6 квадратных метров, с огнём справились в течение 10 минут. По предварительной информации, возгорание произошло по электротехнической причине.