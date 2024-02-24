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Мужчину спасли на пожаре в девятиэтажном доме в Иркутске

В ночь с 23 на 24 февраля в Иркутске в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Костычева. На место ЧП направили три пожарных расчёта с автолестницей.
Источник: МЧС РФ

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, к моменту прибытия пожарных в подъезде ощущался слабый запах дыма. Возгорание началось в двухэтажной квартире с отдельным входом. Внутри спасатели нашли мужчину 1962 года рождения с признаками отравления угарным газом. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

В квартире на кухне горела мебель на площади 6 квадратных метров, с огнём справились в течение 10 минут. По предварительной информации, возгорание произошло по электротехнической причине.

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