Мужчину спасли на пожаре в девятиэтажном доме в Иркутске

В ночь с 23 на 24 февраля в Иркутске в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Костычева. На место ЧП направили три пожарных расчёта с автолестницей.