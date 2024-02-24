В Джизаке начальник временного изолятора при ОВД пойман со взяткой $5 тыс. — видео

В Шараф-Рашидовском районе задержан начальник центра временного содержания при ОВД, который, как выяснилось, требовал с подозреваемого по уголовному делу, находившегося в этом центре, $10 тыс. Взамен обещал оказать содействие в вынесении приговора, не связанного с лишением свободы.
В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками СГБ, начальник временного изолятора был задержан при получении аванса в размере $5 тыс.
В ходе доследственной проверки также выяснилось, что задержанный ранее злоупотребил своим служебным положением и получил 400 долларов за встречу подозреваемого с членами семьи и передачу продуктов питания, привезенных родственниками подозреваемого.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется следствие.