В Джизаке начальник временного изолятора при ОВД пойман со взяткой $5 тыс. — видео

В Шараф-Рашидовском районе задержан начальник центра временного содержания при ОВД, который, как выяснилось, требовал с подозреваемого по уголовному делу, находившегося в этом центре, $10 тыс. Взамен обещал оказать содействие в вынесении приговора, не связанного с лишением свободы.