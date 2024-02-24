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СК возбудил уголовное дело из-за гибели двух новосибирцев при пожаре на Лежена

По факту гибели двух новосибирцев при пожаре в пятиэтажке возбудили уголовное дело.
Источник: Комсомольская правда

СУ СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело из-за гибели двух человек при пожаре в доме на улице Адриена Лежена. Пятиэтажка вспыхнула ночью 24 февраля.

— В ходе тушения пожара на лестничной площадке обнаружено тело 54-летнего мужчины. 35-летний житель дома скончался в карете скорой медицинской помощи, — сообщили в ведомстве.

Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пяти жильцам понадобилась помощь медиков.

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СК