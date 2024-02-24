СК возбудил уголовное дело из-за гибели двух новосибирцев при пожаре на Лежена

СУ СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело из-за гибели двух человек при пожаре в доме на улице Адриена Лежена. Пятиэтажка вспыхнула ночью 24 февраля.
— В ходе тушения пожара на лестничной площадке обнаружено тело 54-летнего мужчины. 35-летний житель дома скончался в карете скорой медицинской помощи, — сообщили в ведомстве.
Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пяти жильцам понадобилась помощь медиков.