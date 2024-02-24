В Красноярске были обесточены десятки домов из-за пожара на подстанции

24 февраля в 11:33 пожарные приняли звонок о возгорании подстанции на улице Водопьянова. Оно стало причиной отключения электричества в десятках домов на пятнадцати улицах в микрорайонах Северный и Взлетка. Кстати, свет начал пропадать еще с 11:00.
Двенадцать пожарных, приехавших на место происшествия, тушили пламя с помощью четырех единиц техники. Задача осложнялась тем, что пожар возник в электротехническом коробе. Огонь успел охватить 15 погонных метров кабель-канала.
В 12:37 возгорание удалось локализовать. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.