В Красноярске были обесточены десятки домов из-за пожара на подстанции

24 февраля в 11:33 пожарные приняли звонок о возгорании подстанции на улице Водопьянова. Оно стало причиной отключения электричества в десятках домов на пятнадцати улицах в микрорайонах Северный и Взлетка. Кстати, свет начал пропадать еще с 11:00.